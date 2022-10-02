Haaland coştu: 9 gollü derbide zafer Manchester City’nin

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İngiltere Premier Lig’deki derbi haftasında Manchester City ile Manchester United’ın karşı karşıya geldiği maç doyumsuz anlara sahne oldu. Etihad Stadyumu’ndaki maçta kazanan 6-3’lük skorla Manchester City oldu. Tam 9 golün çıktığı müthiş maçta City adına Erling Haaland ve Phil Foden yıldızlaşan isimler oldu. 22 yaşındaki Norveçli golcü futbolcu Manchester derbisi tarihinde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Phil Foden, Manchester derbisi tarihinde hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu.

Manchester City, karşılaşmanın 8. dakikasında Phil Foden’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Pep Guardiola’nın ekibi Erling Haaland ile 34. dakikada durumu 2-0 yaptı. 3 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Norveçli golcü takımını 3-0 öne taşıdı. Manchester City, devre bitmeden 44. dakikada Phil Foden’ın ayağından bir gol daha buldu ve soyunma odasına 4-0 öne gitti.

Manchester United, 56. dakikada farkı 3’e indirdi. Kırmızı Şeytanlar’ın yeni transferi Antony, uzaktan şansını denedi ve kaleci Ederson’u avlamayı başardı

HAALAND 17. GOLÜNE ULAŞTI

Manchester City’de Erling Haaland, 64. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. 22 yaşındaki golcü futbolcu, takımının 5. golünü atarken, kendisinin 3. golünü kaydetti. City’de 10 maça çıkan Haaland 17. golüne ulaştı.

Manchester City’de Erling Haaland, 64. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. 22 yaşındaki golcü futbolcu, takımının 5. golünü atarken, kendisinin 3. golünü kaydetti. City’de 10 maça çıkan Haaland 17. golüne ulaştı.

Manchester United’da Anthony Martial, 84. dakikada sahneye çıktı ve durumu 6-2 yaptı. Bu golün ardından uzatma dakikalarında kazanılan penaltıyı da gole çeviren İngiliz yıldız maçın skorunu 6-3 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından Manchester City, 20 puana yükseldi. Manchester United 12 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, bu kez Southampton’u ağırlayacak. Manchester United ise Everton deplasmanına konuk olacak.