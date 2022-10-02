9 NATO ülkesinden Ukrayna’nın üyeliğine destek çağrısı

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Çekya, Estonya, Letonya, Litvanya, Makedonya, Karadağ, Polonya, Romanya ve Slovakya liderleri ortak yayımladıkları bildiride, “Rusya'nın işgaline karşı savunmasında Ukrayna'yı destekliyoruz, (Rusya'nın) işgal altındaki tüm bölgelerden derhal geri çekilmesini talep ediyor ve tüm müttefiklerin Ukrayna'ya askeri yardımlarını önemli ölçüde artırmalarını teşvik ediyoruz" ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın NATO üyeliğine verilen desteğe de vurgu yapılan açıklamada, NATO’nun 2008 yılında Romanya’da düzenlediği zirvede aldığı karara da atıfta bulunularak, bu bildiriye imza atan ülkelerin Ukrayna’nın gelecekteki üyeliğiyle ilgili Bükreş’te alınan kararın arkasında oldukları vurgulandı.

NATO üyeleri 2008 yılındaki zirvede, Ukrayna ve Gürcistan'ın katılma isteklerini memnuniyetle karşıladıklarını bildirmişti.

Zirve bildirisinde liderler, iki ülkenin ittifaka olası üyeliği konusunda net bir takvim belirlemekten kaçınmıştı.

AB VE ABD UKRAYNA’NIN ÜYELİĞİNE ‘ŞİMDİLİK’ SOĞUK BAKIYOR

Bu arada Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım talebiyle ilgili "Şu anda temel bir mesele değil." değerlendirmesini yaptı.

Borrell, İspanya devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte, "Ukrayna'nın NATO'ya katılma talebi, şu anda temel bir mesele değil. Önemli olan şimdiye kadar olduğu gibi bu ülkeye askeri desteği ve Rusya'ya yaptırımları devam ettirmek" dedi.

"AB ilk kez silah satın almak ve bunları savaş halindeki bir ülkeye teslim etmek için sahip olduğu fonları kullandı" diyen Borrell, ABD'nin katkısıyla Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardımcı olduğunu vurguladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise cuma günü Beyaz Saray basın brifinginde Ukrayna'nın NATO üyelik başvurusunun ise başka bir zaman ele alınması gerektiğini, şu anda en önemli yardımın sahada destek olduğunu söylemişti.

Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu değerlendiren Sullivan, "ABD uzun yıllardır NATO'nun açık kapı politikasını destekliyor. NATO üyeliğine yönelik kararı, 30 müttefik ve katılmak isteyen ülke kendi arasında alır. Ukrayna'ya yardımların en iyi yolunun doğrudan sahaya yardım olduğu görüşündeyiz ve NATO'ya üyelik başvurusu başka bir zaman ele alınmalıdır" değerlendirmesinde bulunmuştu.