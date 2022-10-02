Politika

4 ülke Ukrayna’ya ağır topçu silahları tedarik edecek

Fransa, Almanya, Danimarka ve Norveç, Rusya’nın işgal ettiği Kiev’e ağır topçu silahları gönderme kararı aldı.
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HABER MERKEZİ

Le Monde gazetesi, Fransa’nın, Ukrayna’ya yapılacak ilave askeri yardımlar çerçevesinde bu ülkeye 6 ila 12 adet arasında Caesar model topçu sistemi gönderme kararı aldığını yazdı.

Berlin ise ayrı yaptığı açıklamada Almanya, Danimarka ve Norveç’in Ukrayna’ya 16 adet zırhlı taşınabilir topçu silahı göndereceği duyurdu. Zuzana-2 model topların maliyetini 92 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor.

Ukrayna daha önce yaptığı bir açıklamada talep etmesine rağmen ağır silahları göndermediği gerekçesiyle Almanya’ya sert eleştirilerde bulunmuştu. Kiev, Berlin’den Leopard modeli tanklardan talep ediyordu.

UKRAYNA, LİMAN KENTİNİ RUSLARDAN GERİ ALDI

Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk bölgesinde stratejik öneme sahip Liman şehrinin Rus güçlerinden geri alındığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından paylaştığı kısa görüntülü mesajda, "Saat 12.30 itibarıyla Liman tamamen temizlendi" ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı, dün akşam yaptığı açıklamada, Liman'da Ukrayna bayrağının dalgalandığını ancak şehirde çatışmaların devam ettiğini belirtmişti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı dün, Ukrayna askerlerinin Liman şehrine girdiğini duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise "Müttefik güçler, çevrelenmesi tehdidi nedeniyle Krasnıy Liman yerleşim biriminden daha avantajlı yere çekildi" açıklamasını yapmıştı.

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