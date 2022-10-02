Politika

Ankara’da Jina Emini protestosu: 5 kadın gözaltına alındı

Ankara Kadın Platformu’nun Jina Emini’nin katledilmesini protesto etmek için bir araya gelen kadınlara polis müdahale ederken, 5 kadın gözaltına alındı.
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türkiye Ankara Jina Emini Protesto polis müdahalesi

HABER MERKEZİ

T24’ün aktardığına göre Ankara Kadın Platformu, İran’da başörtüsünü tam kapatmadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Jina Emini’nin ahlak polisleri tarafından öldürülmesini protesto etmek için bugün Kızılay’daki Sakarya Caddesi’nde basın açıklaması yapmak istedi.

Ancak polis, kadınların basın açıklaması yapmasına izin vermedi. Polis, basın açıklaması yapmakta ısrar eden kadınlara müdahale etti. Olaylar sırasında beş kadın gözaltına alındı. Çıkan arbede sırasında polisin, bazı kadınları gözaltı aracına yerde sürükleyerek götürdüğü görüldü.

Polis, gazetecileri de sık sık olay yerinden uzaklaşmaları yönünde uyardı. Polis, olaylar sırasında gazetecilerin görüntü almasını engellemek için kalkanlarla barikat oluşturuldu.

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