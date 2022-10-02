Yemen’de 6 aydır süren ateşkes sona erdi

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Birleşmiş Milletler (BM) ara buluculuğunda 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkes, yerel saatle 19.00'da sona erdi.

Şu ana kadar BM, Yemen hükümeti veya Husilerden ateşkesin uzatılmasına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını iki ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Grundberg'in ateşkesin kapsamının genişletilmesi ve tekrar uzatılması için yaptığı son teklif hükümet tarafından olumlu karşılanırken, Husiler ateşkesin uzatılmasına yönelik uzlaşının "çıkmaza girdiğini" açıklamıştı.

YEMEN’DE İÇ SAVAŞ VE ATEŞKES

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Yemen hükümeti ve Husilerin, 2 Nisan'dan itibaren süren ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.