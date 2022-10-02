‘Iraklı yetkililerin İran saldırıları karşısındaki duruşu çok zayıf’

ERBİL (K24)

Irak Parlamentosu’nda Türkiye ve İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarının ele alınacağı ve üst düzey güvenlik yetkililerinin çağrılacağı bir oturum gerçekleşmesi bekleniyor.

K24’e konuşan Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi Segvan Sindi, birçok parlamenterin oturum için imza attığını söyledi.

Segvan Sindi, Iraklı yetkililerin, Türkiye’nin Zaho yönelik saldırısıyla ilgili seslerini yükselttiklerini ancak aynı tutumun İran saldırıları karşısında sergilenmediğini belirtti.

Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi Sindi, federal hükümet yetkililerinin İran ‘ın saldırıları karşısındaki duruşlarını “çok zayıf” olarak niteledi.

İran'ın Kürdistan Bölgesi'nin çeşitli yerlerine yönelik devam eden saldırıları nedeniyle Irak Parlamentosu’na acil toplantı çağrısı yapılmıştı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Irak Parlamentosu Grubu Sözcüsü Viyan Dexil, Irak parlamentosunun 100'den fazla üyesinin İran saldırıları nedeniyle parlamentoyu olağanüstü toplantıya çağırdığını belirtmişti.

9 gündür devam eden İran saldırılarında 14 kişi yaşamını yitirirken, 70 kişi yaralandı.

20 Temmuz’da Zaho’nun Derkar nahiyesine bağlı Perex tatil köyü, Türkiye’nin top saldırılarının hedefi oldu. Saldırıda 9 Iraklı Arap vatandaş yaşamını yitirmiş, 29 vatandaş da yaralanmıştı.