Politika

Irak Başbakanı Kazimi, Erbil’e geliyor

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin yarın Erbil’e geleceği, Başkan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile birer görüşme gerçekleştireceği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Başbakanı Mustafa Kazimi
Irak Başbakanı Mustafa Kazimi
kürdistan Irak Başbakanı Mustafa Kazimi Erbil ziyaret

ERBİL (K24)

Edinilen bilgilere göre Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin ölüm yıldönümü anmasına katılmak için Erbil’e gelecek.

Kazimi’nin Başkan Mesud Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile birer görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Söz konusu görüşmelerde Irak’taki siyasi gelişmeler ve yeni hükümetin kurulmasının ele alınacağı kaydedildi.

Kazimi’nin ziyareti İran’ın Kürdistan Bölgesi’nin sınır noktalarına ve Doğu Kürdistan (Rojhilat) partilerine yönelik saldırıları ardından gerçekleşiyor.

Kazimi en son Mart ayında İran’ın Erbil-Selahaddin yolunda bulunan ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Kurdistan24 TV binası çevresine yönelik füze saldırısının ardından Erbil’i ziyaret etmişti. Bu, göreve başladıktan sonra Kazimi’nin Erbil’e üçüncü ziyareti olacak.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv