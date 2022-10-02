Irak Başbakanı Kazimi, Erbil’e geliyor

ERBİL (K24)

Edinilen bilgilere göre Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin ölüm yıldönümü anmasına katılmak için Erbil’e gelecek.

Kazimi’nin Başkan Mesud Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile birer görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Söz konusu görüşmelerde Irak’taki siyasi gelişmeler ve yeni hükümetin kurulmasının ele alınacağı kaydedildi.

Kazimi’nin ziyareti İran’ın Kürdistan Bölgesi’nin sınır noktalarına ve Doğu Kürdistan (Rojhilat) partilerine yönelik saldırıları ardından gerçekleşiyor.

Kazimi en son Mart ayında İran’ın Erbil-Selahaddin yolunda bulunan ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Kurdistan24 TV binası çevresine yönelik füze saldırısının ardından Erbil’i ziyaret etmişti. Bu, göreve başladıktan sonra Kazimi’nin Erbil’e üçüncü ziyareti olacak.