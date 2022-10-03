Politika

Türkiye’den Libya’ya üst düzey ziyaret

Türkiye'den bugün dört bakanın da bulunduğu üst düzey bir heyet Libya'ya ziyarette bulunacak.
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HABER MERKEZİ

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den üst düzey bir heyetin Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Açıklamada "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın Libya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir" denildi.

Açıklamada ayrıca şunlar belirtildi:

"Ziyaret sırasında, Libya’daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim iş birliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."

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