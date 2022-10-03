Politika

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan İstanbul’da

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüştü.
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Jake Sullivan ve İbrahim Kalın
Jake Sullivan ve İbrahim Kalın
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HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İstanbul'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Mabeyn Köşkü'nde Kalın ve Sullivan arasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye-ABD ikili siyasi ve ekonomik ilişkileri, savunma sanayi alanındaki iş birliği alanları, Ukrayna savaşı, İsveç-Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri, Ege ve Akdeniz ile Güney Kafkasya'daki gelişmeler dahil bölgesel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Stratejik Mekanizmanın hayata geçmesi ile birlikte ortak çıkarlar temelinde işbirliği alanlarının artması beklentisi dile getirildi.

“F-16 konusunda sürecin tamamlanmasının iki ülkenin stratejik çıkarlarına hizmet edeceği” belirtilen açıklamada, “NATO müttefiklerinin ortak güvenlik risklerine ve tüm terör tehditlerine karşı uyum ve dayanışma içerisinde hareket etmesi gerektiği” ifade edildi.

Ukrayna Savaşı'nın uluslararası hukuk temelinde bir an önce sona ermesi için diplomatik çabalara ağırlık verilmesi gerektiği kaydedildi.

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