Spor

Real Madrid’de ilk puan kaybı: Barcelona liderlik koltuğunda

Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Osasuna ile berabere kalarak ligdeki ilk puan kaybını yaşadı ve liderliği Barcelona'ya kaptırdı.
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kürdistan Real Madrid Osasuna La Liga

HABER MERKEZİ

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 7. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Osasuna ile 1-1 berabere kaldı.

Real Madrid, 42. dakikada Vinicius’un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Osasuna, 50. dakikada Enrique Garcia ile beraberliği yakaladı. Ev sahibi takım tekrardan öne geçmek için ataklarını artırırken, 78. dakikada ceza sahasında Karim Benzema’yı iterek düşüren David Garcia hem penaltıya sebep olup hem de gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Yaklaşık 3 hafta süren sakatlıktan çıkan ve Real Madrid’de yeniden ilk 11’deki yerini alan Benzema’nın kullandığı penaltı atışında top direğe çarparak auta gitti.

İlerleyen dakikalarda skor değişmeyince eflatun beyazlılar ligdeki ilk puan kaybını sahasında yaşayarak liderliği kaybetti.

La Liga’da 7. hafta sonunda 19 puanlı takımlardan Barcelona averajla liderlik koltuğuna otururken, Real Madrid 2’nciliğe geriledi. Lige iyi bir başlangıç yapan Osasuna ise 13 puanla 6. sırada kaldı.

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