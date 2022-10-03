Politika

Irak Başbakanı Kazimi Erbil’de

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’e geldi.
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Mesrur Barzani - Mustafa Kazimi
Mesrur Barzani - Mustafa Kazimi
kürdistan Mustafa Kazimi Mesrur Barzani

ERBİL (K24)

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’yi havalimanında Başbakan Mesrur Barzani karşıladı.

Kazimi, eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani’nin vefat yıldönümü dolayısıyla Erbil’de düzenlenecek olan anma törenine katılacak.

K24’ün edindiği bilgiye göre Kazimi’nin Başkan Mesud Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani’yle yapacağı görüşmelerde Irak’taki son gelişmeler ele alınacak.

Kazimi en son geçtiğimiz mart ayında, İran’ın Erbil’e yönelik füze saldırısının ardından ziyarette bulunmuştu.

Mustafa Kazimi, başbakanlık görevine geldiğinden beri Erbil’de üçüncü kezdir ziyarette bulunuyor.

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