Tahran’da Jina Emini protestosu: Polisten öğrencilere sert müdahale

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İran medyasına göre, başkent Tahran'ın önde gelen üniversitelerinden San'at-ı Şerif'de dün gece gösteri düzenleyen yüzlerce öğrenci son olaylarda gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi.

Göstericilerin rejim aleyhine sloganlar atması üzerine üniversitenin etrafını çeviren emniyet güçleri, kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, öğrencilerin polisin müdahalesinden kaçtıkları esnada ateş açıldığı gözleniyor.

Öğrencilerin eylemine destek vermek isteyen Tahranlılar, araçlarıyla üniversiteye giden Azadi Caddesi'nde konvoy oluştururken, üniversite yerleşkesinden çıkan öğrencilerin cadde ve sokaklarda gösterilerini sürdürdükleri ve polisin göz yaşartıcı gazla kalabalığa müdahale ettiği belirtiliyor.

Onlarca öğrencinin gözaltına alındığı olayların yatıştığı, öğrencilerin üniversite yerleşkesinden çıkartıldığı ve San'at-ı Şerif Üniversitesi'nde derslerin bir süre tatil edildiği ifade ediliyor.

JİNA EMİNİ PROTSTOLARI

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Jina Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Seqiz kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu, 24 Eylül'de gayriresmi rakamlara göre, şiddete dönüşen gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.