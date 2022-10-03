ENAG: Enflasyon oranı yüzde 186,27 / TÜİK: Yüzde 83.45
HABER MERKEZİ
ENAG, hesaplamalarına göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 5,3 oranında arttı.
Akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre Türkiye’de yıllık enflasyon oranı yüzde 186,27 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da Eylül ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıkladı
TÜİK’e göre enflayson Eylül’de aylık bazda yüzde 3,08 yıllık bazda ise yüzde 83.45 oranında arttı.
TÜİK Ağustos ayında enflasyonu yıllık bazda yüzde 80,21 olarak hesaplamıştı.