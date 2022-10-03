ENAG: Enflasyon oranı yüzde 186,27 / TÜİK: Yüzde 83.45

ENAG, hesaplamalarına göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 5,3, TÜİK'e göre ise yüzde 3,08 oranında arttı.