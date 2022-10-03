Ekonomi

ENAG: Enflasyon oranı yüzde 186,27 / TÜİK: Yüzde 83.45

ENAG, hesaplamalarına göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 5,3, TÜİK'e göre ise yüzde 3,08 oranında arttı.
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türkiye Enflasyon ENAG TÜİK

HABER MERKEZİ

ENAG, hesaplamalarına göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 5,3 oranında arttı.

Akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre Türkiye’de yıllık enflasyon oranı yüzde 186,27 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da Eylül ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıkladı

TÜİK’e göre enflayson Eylül’de aylık bazda yüzde 3,08 yıllık bazda ise yüzde 83.45 oranında arttı.

TÜİK Ağustos ayında enflasyonu yıllık bazda yüzde 80,21 olarak hesaplamıştı.

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