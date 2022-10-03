Başkan Barzani Irak Başbakanı’yla siyasi gelişmeleri görüştü

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani’nin vefat yıldönümü dolayısıyla Erbil’e gelen Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile bir araya geldi.

Görüşmeyle ilgili Başkan Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre; ülkenin siyasi durumu ve Irak siyasetindeki son gelişmeler ele alındı, taraflar arasındaki diyalog ve uzlaşının önemine vurgu yapıldı.

Güvenlik sorunları ve Erbil ile Bağdat arasındaki işbirliğinin de ele alındığı görüşmede, terörle mücadele ve istikrarın sağlanması başlıkları öne çıktı.

Kazimi’nin Başbakan Mesrur Barzani ile görüşüp Irak’taki gelişmeleri ele alması bekleniyor.

Bu sabah başkent Erbil’e gelen Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’yi havalimanında Başbakan Mesrur Barzani karşıladı.

Kazimi, eski Irak Cumhurbaşkanı ve KYB Genel Sekreteri Celal Talabani’nin vefat yıldönümü dolayısıyla Erbil’de düzenlenecek olan anma törenine katılacak.

Kazimi’nin ziyareti İran’ın Kürdistan Bölgesi’nin sınır noktaları ve Doğu Kürdistan (Rojhilat) partilerine yönelik saldırıları ardından geldi.

Kazimi en son geçtiğimiz mart ayında, İran’ın Erbil’e yönelik füze saldırısının ardından ziyarette bulunmuştu.

Mustafa Kazimi, başbakanlık görevine geldiğinden beri Erbil’de üçüncü kezdir ziyarette bulunuyor.