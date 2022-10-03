Politika

Başkan Barzani Irak Başbakanı’yla siyasi gelişmeleri görüştü

Başkan Barzani, Erbil’e ziyarette bulunan Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’yle siyasi gelişmeleri ele aldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Başkan Barzani Mustafa Kazimi görüşme

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani’nin vefat yıldönümü dolayısıyla Erbil’e gelen Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile bir araya geldi.

Görüşmeyle ilgili Başkan Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre; ülkenin siyasi durumu ve Irak siyasetindeki son gelişmeler ele alındı, taraflar arasındaki diyalog ve uzlaşının önemine vurgu yapıldı.

Güvenlik sorunları ve Erbil ile Bağdat arasındaki işbirliğinin de ele alındığı görüşmede, terörle mücadele ve istikrarın sağlanması başlıkları öne çıktı.

Kazimi’nin Başbakan Mesrur Barzani ile görüşüp Irak’taki gelişmeleri ele alması bekleniyor.

Bu sabah başkent Erbil’e gelen Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’yi havalimanında Başbakan Mesrur Barzani karşıladı.

Kazimi, eski Irak Cumhurbaşkanı ve KYB Genel Sekreteri Celal Talabani’nin vefat yıldönümü dolayısıyla Erbil’de düzenlenecek olan anma törenine katılacak.

Kazimi’nin ziyareti İran’ın Kürdistan Bölgesi’nin sınır noktaları ve Doğu Kürdistan (Rojhilat) partilerine yönelik saldırıları ardından geldi.

Kazimi en son geçtiğimiz mart ayında, İran’ın Erbil’e yönelik füze saldırısının ardından ziyarette bulunmuştu.

Mustafa Kazimi, başbakanlık görevine geldiğinden beri Erbil’de üçüncü kezdir ziyarette bulunuyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv