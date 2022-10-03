İran’da üniversitelere genel grev çağrısı

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İran Meslek Örgütleri İşbirliği Konseyi’nden yapılan açıklamada, ülkede süren protestolar ile Tahran’da bulunan San'at-ı Şerif Üniversitesi’ndeki son olaylara atıfta bulunularak, üniversite öğrencileri ile hocalarına salı günü greve gidilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, “Yönetim bu kez de akıl ve mantık yerine şiddetle karşılık vermiş, şimdiye kadar 100’den fazla vatandaşımız yaşamını yitirmiş, binlerce kadın ve erkek yaralanmış ve gözaltına alınmıştır” denildi.

Öğrencilere ve hocalara, gösterilere destek amacıyla salı günü derslere girmemeleri çağrısı yapılan açıklamada, genel greve gidilmesi istendi.

Açıklamada ayrıca, “İran Meslek Örgütleri İşbirliği Konseyi silahlı kuvvetlerden, vatandaşların can güvenliğini koruma görevini yerine getirmelerini, tepkili halkın ve adalet talep edenlerin yanında yer almalarını istiyor” ifadesi kullanıldı.

İran genelinde gösteriler sürerken, en geniş kapsamlı gösteri dün akşam Tahran Şerifi Üniversitesi’nde düzenlendi.

Tahran'ın önde gelen üniversitelerinden San'at-ı Şerif'de dün gece gösteri düzenleyen yüzlerce öğrenci son olaylarda gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi. Göstericilerin rejim aleyhine sloganlar atması üzerine üniversitenin etrafını çeviren emniyet güçleri, kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra gördüğü işkence nedeniyle hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Kürt kadını Jina Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açtı.

Jina Emini’nin 17 Eylül’de Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Seqiz kentinde toprağa verilmesinin ardından gösteriler İran geneline yayıldı.