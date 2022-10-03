Kılıçdaroğlu: Kazanacağımızdan şüphem yok, ciddi bir farkla alacağız

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Halk TV'de katıldığı programda gündemi değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime az bir süre kaldığını belirterek, 6 liderin bundan sonra daha sık bir araya geleceğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu,"Topluma daha vereceğimiz hedefler var, yapacağımız çalışmalar var bunların topluma aktarılması lazım" dedi.

Alt gelir gruplarından üst gelir grubuna para aktarıldığını savunan CHP lideri, "Enflasyonu tek haneye indireceğiz diyor. 20 yıldır iktidarsın elinden tutan engel olan mı var? Ne yaptın bugün kadar. 'İndireceğiz' İndir kardeşim! Hani fiyatlar? Düşmüyor. Allah aşkına sen şu sarayından inip şu Ümraniye'nin varoşlarına Sultanbeyliği'nin varoşlarına bir git bakalım. İnsanlar ekmek bulamıyor ya. Türkiye'nin gerçeklerinden kopmuş bir iktidar var. Bunlar halktan tamamen kopmuş vaziyette. Erdoğan çıkıp pazarda alışveriş yapamaz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, seçimi kazanacaklarını ve aksi bir endişe taşımadığını vurgulayarak, "Parlamentoda çoğunluğu sağlayacağız. Ve gerçekten Türkiye’yi toplumun her kesimini AK Parti’ye oy verenlerin de memnun olacağı bir siyasal anlayışı Türkiye’ye egemen kılacağız. Kazanacağımızdan en ufak bir şüphem yok, üstelik ciddi bir farkla alacağız" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, adaylarının kim olacağını da henüz konuşmadıklarını seçim tarihinin belli olmasının ardından karar vereceklerini söyledi.

“HEPİMİZ İÇİN BİR SAMİMİYET TURNUSOLU OLACAK”

Öte yandan dün ikinci tur görüşmelerine başlayan altılı masanın ev sahipliğini yapan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından akşam 21.00 için çağrı yaparak bir öneride bulunacağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

“Bu akşam saat 21.00’de burada buluşalım. Önereceğim, hepimiz için bir samimiyet turnusolu olacak. Saray için de CHP için de… CHP bu sınavın üstesinden de hakkıyla gelecektir!”