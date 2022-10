Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli biyolog kazandı

HABER MERKEZİ

Nobel Ödülü'nün bu yılki kazananı veya kazananları İsveç'in Stockholm kentindeki Karolinska Enstitüsü'nde açıklanıyor.

2022 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananı, insan evrimiyle ilgili çalışmalarıyla bilinen İsveçli biyolog Svante Paabo oldu.

Paabo, 10 milyon İsveç kronu yani yaklaşık 900 bin dolar para ödülü alacak. Tıp alanındaki ödül bu yıl açıklanan ilk Nobel ödülü.

The 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante Pääbo “for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.” pic.twitter.com/fGFYYnCO6J