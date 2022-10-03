Kültür-Sanat

Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli biyolog kazandı

2022 Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu, ödüle İsveçli biyolog Svante Paabo layık görüldü.
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dünya Nobel

HABER MERKEZİ

Nobel Ödülü'nün bu yılki kazananı veya kazananları İsveç'in Stockholm kentindeki Karolinska Enstitüsü'nde açıklanıyor.

2022 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananı, insan evrimiyle ilgili çalışmalarıyla bilinen İsveçli biyolog Svante Paabo oldu.

Paabo, 10 milyon İsveç kronu yani yaklaşık 900 bin dolar para ödülü alacak. Tıp alanındaki ödül bu yıl açıklanan ilk Nobel ödülü.

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