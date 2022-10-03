Rojava’da Özerk Yönetim DAİŞ’lileri yargılamaya hazırlanıyor

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Rojava’daki Özerk Yönetim’in Dış İlişkiler Sözcüsü Kemal Akif, yaptığı açıklamada tutuklu bazı DAİŞ mensuplarının yargılanması için hazırlık yapıldığını belirtti.

Kemal Akif, “Başlangıç olarak bölge halkının kanında rolü oldukları suçlamasıyla haklarında şikayet olanlar yargılanacak” dedi

Kemal Akif, zanlıların ne zaman yargılanacağı ve kimlikleri hakkında bilgi vermezken, söz konusu DAİŞ mensuplarının yargılanması için hazırlıkların yapıldığını bilgisini vermekle yetindi.

Özerk Yönetim’in verilerine göre, cezaevlerinde 60’ı yabancı uyruklu olmak üzere çoğu eski örgüt üyesi 15 bin DAİŞ şüphelisi bulunuyor.

Özerk Yönetim’in Toplumsal Yargı Meclisi Eş Başkanı Hasan Ahmed, Haziran ayında yaptığı açıklamada DAİŞ mensuplarının yargılanması konusunu Uluslararası Koalisyon yetkilileriyle görüşmeye devam ettiklerini belirtmişti.