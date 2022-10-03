Başbakan Mesrur Barzani ve Kazimi Erbil - Bağdat ilişkilerini görüştü

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Başbakan Mesrur Barzani, eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani’nin vefat yıldönümü dolayısıyla başkent Erbil’e gelen Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile bir araya geldi.

Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların ele alındığı görüşmede, sorunların çözümü ve zor zamanların aşılması için müzakerelerin devam etmesinin önemine vurgu yapıldı.

Başbakan Mesrur Barzani ve Mustafa Kazimi, tüm bileşenleriyle Kürdistan Bölgesi ve ülke vatandaşlarının anayasal haklarının korunmasının yapılması gereken işlerin başında olması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Taraflar, sorunların anayasa çerçevesinde çözümü için tüm dosyaların ciddi bir şekilde ele alınması ve yapıcı diyalog için şartların oluşturulmasının öneminin altını çizdi.

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, eski Irak Cumhurbaşkanı ve KYB Genel Sekreteri Celal Talabani’nin vefat yıldönümü dolayısıyla sabah saatlerinde başkent Erbil’e geldi.

Başkan Mesud Barzani ile de görüşen Kazimi’nin ziyareti, İran’ın Kürdistan Bölgesi’nin sınır noktaları ve Doğu Kürdistan (Rojhilat) partilerine yönelik saldırıları ardından geldi.

Kazimi en son geçtiğimiz mart ayında, İran’ın Erbil’e yönelik füze saldırısının ardından ziyarette bulunmuştu.

Mustafa Kazimi, başbakanlık görevine geldiğinden beri Erbil’de üçüncü kezdir ziyarette bulunuyor.