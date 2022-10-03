İran’daki gösterilerin biçimi ve sloganı değişti

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Jina Emini’nin “ahlak polisi” tarafından gözaltına alınması sonrası gördüğü işkence nedeniyle yaşamını yitirmesiyle başlayan gösteriler, başta Tahran olmak üzere İran ve Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) dört bir yanında devam ediyor.

İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı’nın (HRANA) paylaştığı verilere göre Jina Emini’nin yaşamını yitirdiği günden 2 Ekim’e kadar süren gösterilerde 103 kent ve kasaba ile 48 üniversitede 289 gösteri düzenlendi.

İlk günlerdeki gösterilerde Jina Emini’nin ölümü protesto edilirken, sloganlar da kadın hakları ağırlıklıydı. Ancak “Jin, Jiyan, Azadi” (Kadın, Yaşam, Özgürlük) sloganları yerini farklı sloganlara bırakmış durumda.

Gösterilerin üniversitelere ulaşmasıyla, “Öğrenciler ayakta”, “Diktatöre ölüm”, “Korkmayın, birlikteyiz”, “Özgürlük” sloganları öne çıkmaya başladı. Öğrencilerin en çok haykırdığı slogan ise, “Buna tepki demeyin, bu artık devrimdir” sloganı oldu.

İran güvenlik güçleri, ilk günden göstericilere karşı şiddete başvururken, şimdiye kadar 130 kişinin doğrudan açılan ateşle yaşamını yitirdiği rapor edildi.

Gösterilerin arkasında ABD ve İngiltere başta olmak üzere dış güçlerin olduğunu iddia eden İranlı yetkililer, 9 ajanın yakalandığını öne sürüyor.

Öte yandan dünyanın birçok ülkesinde de gösteriler düzenleniyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede İran temsilcilikleri ile önemli kentlerin meydanlarında kalabalık gösteriler gerçekleştiriliyor.

Jina Emini için günlerdir ayakta olan diasporadaki Kürtler, İran’ın 28 Eylül’de Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Doğu Kürdistan partilerine yönelik füze ve kamikaze İHA’larla düzenlediği ve 17 kişinin ölümüne, 50 kişinin de yaralanmasına yol açan saldırılar sonrası dünyanın dört bir yanında ayrıca protestolara başladı.