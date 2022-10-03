Liz Truss’tan Başbakan Mesrur Barzani’ye: Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere Başbakanı Liz Truss’tan bir mektup aldı.

Başbakan Mesrur Barzani’yle Londra’da bir araya gelen Liz Truss, söz konusu görüşmeye atıfta bulunarak, “Nisan ayında Londra’da sizinle görüşmekten memnuniyet duydum, umarım ziyaretiniz verimli geçmiştir” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi ile İngiltere arasındaki tarihi ilişkilere dikkat çeken Truss, “Kürdistan Bölgesi ve Britanya arasındaki tarihi ilişkilerin her zamankinden daha güçlü olmasından mutluluk duyuyorum” dedi.

“Ortak değerlere sahibiz” diyen İngiltere Başbakanı, “Güçlü ve birleşik bir Irak’ın parçası olarak Kürdistan Bölgesi’nin güvenlik ve istikrarının korunmasına bağlıyız. Terörle mücadeledeki yardımların da süreceğini vurguluyoruz” sözlerini kullandı.

Liz Truss, mektubunun sonunda Başbakan Mesrur Barzani’ye “İlişkileri güçlendirmek için sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.