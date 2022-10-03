Neçirvan Barzani ile Kazimi İran’ın saldırılarını görüştü

ERBİL (K24)

Erbil’e ziyarette bulunan Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Irak Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre görüşmede; Irak’taki son siyasi gelişmeler, federal hükümet ile Kürdistan Bölgesi’nin tarafları birbirine yakınlaştırmaya yönelik adımları, iç barışın korunması ve diyalogun, çözüm için tek yöntem olduğu konuları ele alındı.

Kürdistan Bölgesi’ne yönelik İran saldırıları ile güvenlikle ilgili gelişmelerin de konuşulduğu görüşmede; iki tarafın, Irak’ın egemenliğine saygı gösterilmesi ve Irak’ın bölgesel çekişmelerin çözüm sahası olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

Neçirvan Barzani ve Mustafa Kazimi ayrıca, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin, komşu ülkelerle dostane ilişkilere bağlılığını yineleyerek, Irak topraklarının bu ülkeler için tehdit kaynağı olmaması gerektiğini ifade etti.

İki taraf, Irak’taki tüm gösterilerde vatandaşların can güvenliğinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının güvenliğinin sağlanmasının ortak istek olduğunu belirterek, herkesin güvenlik güçlerine, görevlerini yerine getirmede ve vatandaşlar ile ülkenin istikrar ve güvenliğinin sağlanmasında yardımcı olması gerektiğini vurguladı.