DAİŞ’lileri aslanlar, yılanlar ve timsahlar öldürdü

HABER MERKEZİ

Doğu Afrika ülkesi Mozambik'in Cabo Delgado'daki Quissanga bölgesinin yerel polis şefi Bernardino Rafael, El-Şebab olarak bilinen cihatçıların ölüm nedeninin vahşi hayvan saldırılarından kaynaklandığını açıkladı.

Rafael, The Times'a demecinde, "Bazıları güçlerimizin kurşunlarıyla vurularak öldü, diğerleri ise yılan, bufalo, aslan ve hatta timsah gibi hayvanların saldırılarıyla öldü" dedi.

Son zamanlarda Quissanga bölgesinde 16 cihatçı öldürüldü. Bu kişilerin kaçının vahşi hayvanların saldırısı sonucu öldüğü ise bilinmiyor.

Öte yandan DAİŞ'lilerin, kaçak avlanma ve insan müdahalesine rağmen hala büyük bir fil, aslan ve leopar popülasyonuna sahip olan bölgenin ormanlarını saklanmak için kullandığı biliniyor.

El-Şebab, ülkenin en fakir bölgelerinden biri olan Cabo Delgado'da, "zayıf yönetim, sosyo-ekonomik sorunlar ve ulusal hükümetin etnik ve dini marjinalleşmesinden yararlanarak ayrılıkçı bir rejim yaratma girişiminde" savaşıyor.