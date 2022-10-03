Ukrayna ordusu, Rusya’ya dahil edilen bazı bölgeleri geri aldığını duyurdu
HABER MERKEZİ
Kiev makamlarından yapılan açıklamada, Kherson bölgesindeki Miroliubivka ve Arkhanhelske yerleşim birimlerinin kontrolünün yeniden Ukrayna'nın eline geçtiği belirtildi.
Donetsk bölgesinde Torske köyünün, Kharkiv bölgesinde de Borova köyünün Rus güçlerinden geri alındığı ifade edildi.
Ukrayna ordusu, dün Donetsk bölgesinde yer alan ve stratejik öneme sahip Liman şehrinde kontrolü sağlamıştı.
Geçtiğimiz günlerde Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporijya bölgelerinde referandum yapılmış, söz konusu yerler Rusya’nın topraklarına dâhil edilmişti.