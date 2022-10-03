Demirtaş'tan 'ayrışma' polemiklerine yanıt: Onlara burdan ekmek çıkmaz

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Edirne Cezaevi'nde tutulan HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, son dönemde yaşanan 'ayrışma' polemikleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Demirtaş şunları söyledi:

"Biz demokratik siyasette ısrarcıyız" söyleminden, HDP'den ve Kürt siyasetinden "ayrışma" polemiği çıkarmak çok zorlama bir çabadır, tamamen anlamsızdır. Halkımız da tüm çevreler de şundan emin olsunlar ki, biz hep birlikte demokrasi ve özgürlük mücadelesini büyüteceğiz.”

Demirtaş açıklamalarına şöyle devam etti:

“Halkımız ve dostlarımız gönüllerini ferah tutsunlar, karşıtlarımız da başka kapıya baksınlar, onlara burdan ekmek çıkmaz. Mücadelemize zarar verecek hiçbir tartışmanın tarafı olmadan sadece HDP'yi ve kazanımlarımızı büyütmeye yoğunlaşalım.”