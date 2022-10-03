Neçirvan Barzani: KDP ve KYB'nin yeni bir stratejik anlaşmaya ihtiyacı var

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) yeni bir stratejik anlaşmaya ihtiyacının olduğunu söyledi.

Eski Irak Cumhurbaşkanı ve KYB Genel Sekreteri Celal Talabani’nin vefatının 5’inci yıldönümü dolayısıyla başkent Erbil’de düzenlenen anma programında konuşan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Mam Celal’i saygıyla andıklarını söyleyerek, “Mam Celal'in hastalanıp, siyaset ve devlet işlerinden uzak durmasından sonra onun boşluğunu hissettik” dedi.

Mam Celal’in gazetecilik ve kültür alanlarında gelişim için çok çalıştığını kaydeden Neçirvan Barzani, “8 Kasım 1986'da rahmetli Mam Celal ve babam Kürdistan Demokrat Partisi ile Kürdistan Yurtseverler Birliği arasında bir barış anlaşması imzaladı. Kürdistan halkı için tarihi bir gün olan o günde babamla birlikteydim. Bu anlaşma sayesinde tüm Kürdistan partileri barıştı, iç savaş sona erdi ve Kürdistan Cephesi kuruldu. Kürdistan Cephesi, Kürdistan Bölgesi'nde Raperin’e ve seçimlerin yapılmasına yol açtı. O gün ilk kez Mam Celal'i gördüm. Hastalanıp ölene kadar iyi bir ilişkimiz vardı. Dolayısıyla Mam Celal'in saygısı ve sevgisi her zaman canlı kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“1994 yılında iç savaşın patlak vermesinin ardından Mam Celal'in arzusu ve Başkan Barzani'nin barışa olan inancı, 1998'de Washington'da bir barış anlaşmasının imzalanmasına yol açtı. Kürdistan halkı için yeni bir barış ve kazanım aşaması kaydedildi. Başkan Barzani ve Başkan Mam Celal'in işbirliğiyle birçok kazanım elde edildi.

Mam Celal, Kak Mesud’u memnun etmek için her şeyi yaptı ve Kak Mesud, Mam Celal'in hiçbir talebini reddetmedi. Başkan Barzani, Kürdistan kararı çerçevesinde Mam Celal'in cumhurbaşkanlığında kalması için ABD Başkanı’nın ve bölgesel baskıların hiçbirine boyun eğmedi.

Mam Celal, özellikle KYB ile KDP arasındaki birlik konusunda çok endişeliydi. Kendim ondan defalarca duydum; ‘Zaman geri dönseydi, ben ve Ölümsüz Barzani arasında herhangi bir çatışmaya izin vermezdim’ diyordu.

KYB ile KDP arasında stratejik anlaşma imzalandığında, bazıları bununla demokrasinin boğulduğuna inandı, ancak bu tam tersine iç cepheyi güçlendirdi. Irak'taki iki ana güç olarak KYB ve KDP'nin bu aşamaya göre hala yeni bir ortak anlaşmaya ihtiyacı var.

Mam Celal, Irak Cumhurbaşkanlığı görevine güç vermişti, çünkü tüm Irak güçleri için bir birlik vesilesi olmuştu.”