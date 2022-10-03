Kazimi: Bugün Mam Celal'in bilgeliğine ihtiyacımız var

ERBİL (K24)

Eski Irak Cumhurbaşkanı ve KYB Genel Sekreteri Celal Talabani’nin vefatının 5’inci yıldönümü dolayısıyla başkent Erbil’de düzenlenen anma programında konuşan Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, “Krizi aşmak için Mam Celal'in sabrına, bilgeliğine, politikasına ve yol haritasına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var” dedi.

Krizlerin yayılmasını önlemek, görüşleri yakınlaştırmak ve kardeşler arasında kaybolan güveni yeniden tesis etmek için Mam Celal’in bilgeliğine ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Kazimi, “Bugün Mam Celal'i anarken, siyaset dünyasında değerlerin ve ahlakın olmadığı bir çağda yaşıyoruz. Suçlamaların ve dökülen kanların dili, diyalogun ve barışçıl çözümlerin diline hakimdir” ifadelerini kullandı.

Kazimi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mam Celal ile çok anım var ve o her zaman insanlık temelinde çalıştı, özgürlük ve demokrasi için siyasi çalışmalar yaptı. İnsan, vatan ve adalet için çalıştı. Mam Celal'in uğruna savaştığı kazanımları korumalıyız.

Büyük problemlerde Mam Celal tüm tarafları bir araya getirerek sorunları çözerdi. Mam Celal'in yol haritası her çözümü gösterirdi. Kurumsal devlet için çalıştı.

Sorunları çözmek için taraflar müzakere masasına dönmelidir. Irak halkı ve çıkarları ana hedef olmalıdır. Hepimiz onlar için çalışmalıyız. Iraklılar bir kez daha dünya sahnesine çıkabilir ve dünyaya Irak'ın tarihine ve konumuna yakışan imajını gösterebilirler.

Diyaloğa başlamalıyız, diyalogdan başka çözümümüz yok. Krizlerden kurtulmanın tek yolu budur. Yoksa ateş hepimizi yakar.

Gerçek cesaret, Iraklıların çıkarlarını, sosyal güvenliklerini ve barışlarını korumaktır.

Federal hükümet ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasında olumlu bir kardeşlik ilişkisi olduğunu herkes biliyor.

Bu iyi ilişkinin, iki taraf arasındaki bazı gerilim ve komplikasyon döneminden sonra geldiği bir sır değil.

Bu düzeye boşuna değil, diyalog, iyi niyet, sükunet ve çatışmadan kaçınma politikasının bir sonucu olarak ulaşıldı. Bazı engeller ve gerilimler var, bunların bir kısmı hükümetin deneyimini yenmek için kasıtlı olarak yaratıldı, ancak çoğunu aştık. Sonuncusu, bölge çiftçilerinin mali haklarının ödenmesinin onaylanmasıydı. Bu onayı dün imzaladım.”