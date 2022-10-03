Yemen'de ateşkes sona erdi: Çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor

HABER MERKEZİ

Yemen'de sona eren ateşkesin ardından, Suudi ve BAE destekli hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında yaşanan çatışmaların şiddetlenerek devam ettiği belirtildi.

Askeri kaynaklar, Dali ve Taiz kentlerindeki cephelerde hükümet güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını kaydetti.

Taiz'deki Ordu Komutanlığı Sözcü Yardımcısı Albay Abdulbasit el-Bahr da basına yaptığı açıklamada, Husilerin, Taiz'in çeşitli bölgelerinde bulunan orduya ait mevzileri topçu, orta ve ağır silahlar ile havan toplarıyla hedef aldığını aktardı.

Husilerin, Taiz'deki bazı bölgelere sızmaya çalıştığını aktaran Bahr, ordu güçlerinin saldırıyı püskürterek Husilere ağır kayıplar verdirdiğini ifade etti.

Öte yandan, Suudi destekli Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Abdullah el-Alimi, Yemen resmi haber ajansına, ateşkesin uzatılması çabalarının başarısızlığa uğramasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Husilerin, insani ateşkesi bir şantaj fırsatı ve siyasi savaş olarak gördüklerini söyleyen Alimi, "Darbeci Husi milisler, İran'ın çıkarlarını Yemen halkının çıkarlarının önüne aldılar" dedi.

Başkanlık Konseyi Üyesi Tarık Abdullah Salih ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Elimiz tetikteyken barışa çağrı yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Yemen hükümeti ve Husilerin kabul ettiği ateşkes metnine göre, 6 aydır devam eden ateşkesin süresi 2 Ekim'de yerel saatle 19.00'da sona ermişti.

Yerel kaynaklar, dün ateşkesin sona ermesiyle Marib ve Taiz ile diğer bazı bölgelerdeki cephelerde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıktığını aktarmıştı.