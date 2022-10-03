Afrin’deki silahlı gruplar 2 kadını kaçırdı

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K24’ün Afrin’deki kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Türkiye destekli silahlı grupların Mabeta beldesine bağlı Mirkan köyünde Midya Fethi Cidi (39) ve Lina Fethi Cidi (37) adında kardeş olan iki Kürt kadını kaçırdı.

Silahlı grupların Cidi kardeşlerini Özerk Yönetim’le ilişkileri olduğu gerekçesiyle suçlayıp kaçırdığı belirtildi.

Kaynak, iki kız kardeş kaçırılmadan önce babaları Fethi Cindi, aynı grup tarafından tutuklandığı ve aileden para aldıktan bir gün sonra serbest bırakıldığını belirtti.

Afrin, 18 Mart 2018’de Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçti. O tarihten bu yana kentte binlerce kişi kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.

Eski adı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı silahlı grupların haraç, fidye, vergi ve göçe zorlamak için Kürtleri Özerk Yönetim’le ilişkileri olduğu gerekçesiyle suçlayıp kaçırıyor.

Afrin'deki aktivistler, silahlı grupların sivil halkı kaçırmadaki amaçlarının Afrin’de korku yaratarak Afrinlilerin göç ettirilmesini sağlamak ve bölgenin demografik yapısını değiştirmek olduğunu söylüyor.