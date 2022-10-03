Irak Savunma Bakanlığı heyeti Erbil’de
ERBİL (K24)
Irak Savunma Bakanlığı’ndan bir heyet, Peşmerge ile Irak ordusu arasında daha koordinasyonu görüşmek üzere Erbil’e geldi.
Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Irak Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir heyetin bugün Erbil'e geldiği bildirildi.
Açıklamada, Peşmerge Bakanlığı Operasyonlardan Sorumlu Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yarbay Necmeddin’in Irak Savunma Bakanlığı Harekatlardan Sorumlu Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Albay Kays Halef ve beraberindeki heyeti karşıladığı belirtildi.
Peşmerge ve Irak Savunma Bakanlığı heyetlerinin yarın toplantı yapması bekleniyor.