Politika

Urfa Barosu, Said-i Kurdi ile ilgili davayı AİHM'e taşıdı

Urfa Barosu, Said-i Kurdi'nin kayıp naaşı için valiliği mahkemeye verdiği davanın istinaf başvurusunun reddine kesin olarak karar verilmesinin ardından, davayı AİHM'e taşıdığını duyurdu.
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Said-i Kurdi
Said-i Kurdi
kürdistan Urfa Barosu Said-i Kurdi AİHM

HABER MERKEZİ

Urfa Barosu, Said-i Kurdi'nin kayıp naaşının bulunması için açtığı davanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşındığını açıkladı.

Baronun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. Maddesinde güvence altına alınan ifade özürlüğünün (başvuruya konu kayıp naaş ile ilgili bilgi ve belgelere ulaşılamaması suretiyle) ve aynı sözleşmenin 6. Maddesinde adil yargılanma hakkının (gerekçeli karar hakkı kapsamında) ihlal edildiği gerekçesiyle, Baromuzca bahse konu lstinaf Mahkemesi kararı 26/09/2022 tarihinde Avrupa Insan Hakları Mahkemesine taşınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Mezarı parçalanarak naaşı kaçırılan Said-i Nursî/Kurdî’nin mezar yerinin açıklanması için açılan davada, iç hukuk yollarının tükenmesi sebebiyle baromuz tarafından dava AİHM’e taşınmıştır" denildi.

Urfa Barosu'nun açıklaması
Urfa Barosu'nun açıklaması
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