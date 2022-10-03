Urfa Barosu, Said-i Kurdi ile ilgili davayı AİHM'e taşıdı

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Urfa Barosu, Said-i Kurdi'nin kayıp naaşının bulunması için açtığı davanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşındığını açıkladı.

Baronun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. Maddesinde güvence altına alınan ifade özürlüğünün (başvuruya konu kayıp naaş ile ilgili bilgi ve belgelere ulaşılamaması suretiyle) ve aynı sözleşmenin 6. Maddesinde adil yargılanma hakkının (gerekçeli karar hakkı kapsamında) ihlal edildiği gerekçesiyle, Baromuzca bahse konu lstinaf Mahkemesi kararı 26/09/2022 tarihinde Avrupa Insan Hakları Mahkemesine taşınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Mezarı parçalanarak naaşı kaçırılan Said-i Nursî/Kurdî’nin mezar yerinin açıklanması için açılan davada, iç hukuk yollarının tükenmesi sebebiyle baromuz tarafından dava AİHM’e taşınmıştır" denildi.