ABD’li yetkili Ukrayna’nın Rusya’ya karşı yeni hedefini açıkladı

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ABD Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Müsteşarı Celeste Wallnder, Washington merkezli Uluslararası Stratejik Etütler Merkezinde (CSIS) Ukrayna savaşı üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

ABD’li Müsteşar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisi gibi düşünenleri çevresine topladığı için Ukrayna konusunda farklı fikirler duymadığını ve dolayısıyla savaşta başarısız olduğunu belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşından çıkarılacak derslerin halen ABD kurumlarınca çalışıldığını belirten Wallander, kendisinin çıkardığı en kritik dersin "ittifakların önemi" olduğunu ifade etti.

Wallander, kış boyunca ABD ve müttefiklerinin Ukrayna’ya silah yardımı yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Ukrayna’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ve Kharkiv bölgesinde dikkati çekici stratejik başarılar elde ettiğini anlatan Wallander, "Özellikle Liman kentinin son zamanlarda alınması çok büyük darbeydi ki bu Rus güçlerinin ileri cephelere yönelik idame ve ikmal kabiliyetini son derece önemli ölçüde etkileyecek" diye konuştu.

Savaşın yakın gelecekteki durumuna ilişkin de değerlendirme yapan Wallander, "Ukrayna’nın hedefi Kherson bölgesinde Rusya’nın Dinyeper nehrinin batı yakasındaki köprübaşı hattını karşı kıyıya doğru itmektir. Bu hem Ruslar için büyük bir mağlubiyet olacak çünkü bu yılın başında ilan ettikleri hedefleri arasında olan Odessa’yı alma hedefini daha da geriletmiş olacak. Aynı zamanda kış boyunca yaşanacak sıcak çatışmayı azaltarak Ukrayna’ya daha iyi bir savuma pozisyonu sağlamış olacak" dedi.

Wallander, bu hedeflerini gerçekleştirmesi için de Ukrayna’nın ABD ve uluslararası toplumun silah yardımına ihtiyacı olacağına işaret etti.