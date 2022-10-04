ABD’den İran’a kınama: Dehşete düştük
HABER MERKEZİ
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden ile Porto Riko'ya giderken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Jean-Pierre, İran güvenlik güçlerinin hafta sonu barışçıl göstericilere yönelik müdahalesini kınadıklarını belirterek, “Güvenlik güçlerinin üniversite öğrencilerinin barışçıl protestolarına şiddet ve kitlesel tutuklamalarla yanıt verdiğine dair raporlar karşısında alarma geçtik ve dehşete düştük” dedi.
İran hükümetinin kadınlara yönelik tutumunu ve barışçıl göstericilere sert müdahalesini eleştiren Beyaz Saray Sözcüsü, özellikle hafta sonu görülen baskıcı davranışların İran’ın yetenekli binlerce gencini ülkeyi terk ederek başka yerlerde fırsatlar aramaya ittiğini belirtti.
JİNA EMİNİ PROTESTOLARI
Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Jina Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.
Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Seqiz kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.
Gösteriler sürerken, 1 Ekim'de üniversitelerin açılmasıyla yeniden alevlenmişti.
Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi'nde dün göstericiler ile kolluk kuvvetleri arasında arbede yaşanmış, birçok göstericinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.
Şiddete dönüşen gösterilerde güvenlik güçlerinin doğrudan ateşiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 130’u aştı.