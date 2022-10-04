Politika

TSK ve silahlı gruplardan Rojava’ya top saldırıları

TSK ve desteklediği silahlı grupların Rojava’nın Kobani, Ayn İsa ve Til Temir köylerine yönelik gerçekleştirdiği top saldırılarında, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
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kürdistan Türkiye TSK saldırısı silahlı gruplar Rojava

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Türkiye destekli Suriyeli silahlı grupların M4 karayolu üzerinden Kobani, Ayn İsa ve Til Temir köylerine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Saldırılarda Til Temir kırsalında 4 sivil ve 2 Öz Savunma Kuvvetleri mensubunun yaralandığının belirtildiği açıklamada, bombardımanın yapıldığı bölgede çok sayıda köy sakininin evlerini terk ettiği kaydedildi.

Ayrıca İnsan Hakları İzleme Örgütü de Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG), silahlı grupların kontrolünde bulunan Rojava’nın Girê Spî kırsalında Türk ordusuna ait bir askeri aracı hedef aldığını ve can kayıplarının olduğunu açıkladı.

Bu olaya ilişkin Türkiye’den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye’nin DSG’nin kontrol ettiği Rojava ve Suriye’nin bazı bölgelerine yönelik askeri operasyon açıklamalarıyla birlikte bölgeye SİHA ve İHA saldırıları da arttı.

DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu yılın başından düzenlediği 59 saldırı sonucunda onlarca sivilin yaşamını yitirdiğini söylemişti.

Abdi ayrıca, Türkiye’nin saldırılarının durdurulması için uluslararası topluma ve garantör ülkelere çağrıda bulunmuştu.

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