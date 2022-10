Jina Emini dünyanın gündeminde: 79 ülkede takip edildi

HABER MERKEZİ

Jina (Mahsa) Emini isimli Kürt kadının Tahran’da “başörtüsünü uygun takmadığı” gerekçesiyle "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alınması sonrası gördüğü işkence nedeniyle hayatını kaybetmesi, büyük yankı uyandırdı.

22 yaşındaki Jina (Mahsa) Emini’nin ölümü, ülke çapında bir isyan dalgası başlattı. Bu isyan dalgası ülke sınırlarını aşarak dünyada konuşulmaya başladı. Dünyanın birçok ülkesinde İran’daki olaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı.

İran hükümeti, Jina Emini'nin kalp krizinden öldüğünü iddia etti ancak raporlar, Emini'nin kafasına aldığı ağır darbeler sonucu kafatası kırığı nedeniyle öldüğünü ortaya koydu.

Jina Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Seqiz kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu, 24 Eylül'de gayriresmi rakamlara göre, şiddete dönüşen gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Sivil toplum kuruluşları ise ölü sayısının 150’ye yaklaştığını bildiriyor.

İran protestoların büyümesi nedeniyle Tahran ve Kürdistan'ın bazı bölgelerinde interneti kapattı ve protestoları sınırlamanın bir yolu olarak sosyal medya platformlarını engelledi.

Protestoların patlak vermesi ve İran’da yaşanan olaylar dünyanın yakından ilgisini çekerken, Google arama istatistiklerine göre dünya çapında 79 ülkede “Mahsa Amini” ismiyle internet sorguları yapıldı.

K24’ün Google arama motorundan derlediği verilere göre; “Mahsa Amini” ismini dünya genelinde en çok tıklayan ülke protestoların patlak verdiği İran’da oldu.

İkinci sırada ise Doğu Akdeniz'de bir ada ülkesi olan Kıbrıs istatistiklere yansıyor.

Listenin üçüncü sırasında ise Kuzey Amerika ülkesi Kanada yer alıyor.

Kanada’dan sonra sırasıyla Afganistan, Lübnan, İsveç, Makedonya, Yunanistan, İsviçre, Avusturya, Danimarka, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Hollanda, Karadağ, Tunus, Bahreyn, Azerbaycan, Avusturalya, Finlandiya, Bosna Hersek, Norveç, Türkiye, Singapur, Belçika, Sırbistan, İrlanda, Katar, Birleşik Krallık, ABD, Fas, Yeni Zelanda, Portekiz, Hırvatistan, Romanya, Kenya, İtalya, Pakistan, Bulgaristan, Malezya, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, Nijerya, Slovenya, Macaristan, Cezayir, Slovakya, Kuveyt, Bangladeş, Polonya, Özbekistan, Çekya, İspanya, Dominik Cumhuriyeti, Şili, Endonezya, Panama, Estonya, İsrail, İspanya, Irak, Hindistan, Filipinler, Arjantin, Venezuela, Hong Kong, Brezilya, Meksika, Mısır, Peru, Kolombiya, Tayvan, Kazakistan, Güney Kore, Vietnam, Tayland, Rusya, Japonya, olarak grafiklere yansıyor.

Google’da çıkan en alakalı sorgular listesinde ise ilk olarak “Mahsa Amini death” sorgusu göze çarpıyor.

Dünya geneli sıralamaları veren bu listenin ikinci sırasında ise, “Mahsa Amini video” sorgusu yer alıyor.

En alakalı sorgularda üçüncü sırada ise “Mahsa Amini news” araması dikkat çekiyor.

Üçüncü sıranın ardından en çok dikkat çeken sorgular ise “Mahsa Amini protest” , “death of mahsa amini”, “mahsa amini cause of death ”, “mahsa amini what happened” ve “iran women” olarak merak edilenler arasında.

Bu veriler 17.09.2022 ve 04.10.2022 tarihleri arasındaki Google arama istatistiklerinden derlenerek hazırlandı.