İngiltere Başbakanı’ndan Neçirvan Barzani’ye mektup

ERBİL (K24)

İngiltere Başbakanı Liz Truss’ın, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’ye bir mektup gönderdiği açıklandı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze törenine katılımından dolayı Neçirvan Barzani’ye teşekkür etti ve kendisiyle Londra’da yaptığı görüşmeden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Açıklamada, “İngiltere Başbakanı, Neçirvan Barzani’ye gönderdiği mektupta, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle olan güçlü ilişkilerine atıfta bulunarak, Ortadoğu’daki başlıca ortaklarından biri olarak niteledi. Ayrıca Birleşik Krallık’ın, Kürdistan Bölgesi’yle; ifade özgürlüğü, eğitim, güvenlik ve terörle mücadele gibi öncelikler konusunda ortak değerleri olduğunu, bu konularda birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti” denildi.

Liz Truss’ın ayrıca yeni görevinde Kürdistan Bölgesi’yle daha yakın çalışmayı umduğunu belirterek, taraflar arasındaki dostluk ve ilişkileri geliştirmeyi dilediği kaydedildi.