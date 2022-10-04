Politika

Trump’tan CNN'e 475 milyon dolarlık dava

Eski ABD başkanı Donald Trump, CNN haber kanalına, 475 milyon dolarlık hakaret davası açtı.
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ABD Donald Trump CNN Dava

HABER MERKEZİ

Eski ABD başkanı Donald Trump, medyanın baş düşmanı olarak tanımladığı CNN haber kanalına, kendi itibarını yok etmek için ününü silahlandırdığı iddiasıyla 475 milyon dolar talep ederek hakaret davası açtı.

Emlak patronu olan Cumhuriyetçi politikacı, pazartesi günü Florida'nın Güney Bölgesi'ndeki ABD Bölge Mahkemesine gitti.

Dava dosyasında “CNN, Trump hakkında herhangi bir olumsuz bilgiyi vurgulamanın ve onunla ilgili tüm olumlu bilgileri görmezden gelmenin ötesinde, izleyicilerinin ve okuyucularının zihninde Trump'ı karalamak için ve onu siyasi olarak yenmek amacıyla sözde 'güvenilir' bir haber kaynağı olarak ününü kullanmaya çalıştı” denildi.

CNN'nin, izleyicileri için eski başkanın imajını yok etmek için skandal etiketler kullandığını ve onu "ırkçı", "Rus uşağı", "isyancı" ve "Hitler" benzetmesiyle kınadığı belirtildi.

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