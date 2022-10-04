Ekonomi

Benzin ve motorine zam, otogaza indirim

Bu gece benzin ve motorine zam, otogaza ise indirim geliyor.
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türkiye benzin motorin zam

HABER MERKEZİ

Petrol fiyatlarındaki ve dolar kurundaki artış, akaryakıtta zam getirdi.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 62 kuruş, motorine 1 lira 10 kuruş zam gelecek.

Otogazın litre fiyatında ise 75 kuruş indirim olacak. Otogazın litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık olarak 10,20 TL’ye gerileyecek. Otogaz fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında belirgin farklar gösteriyor.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamların ardından benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 19,86 TL’ye, Ankara’da 19,99 TL’ye, İzmir’de 19,98 TL’ye yükselecek.

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 24,17 TL’ye, Ankara’da 24,28 TL’ye, İzmir’de 24,31 TL’ye yükselecek.

Bir sene önce İstanbul’da litre fiyatı benzinde 7,76 TL, motorinde 7,27 TL idi. Bir yıllık zam oranı benzinde yüzde 156, motorinde yüzde 233 oldu.

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