Politika

İran’dan 6 köye top saldırısı

İran tarafından Kürdistan Bölgesi’nin sınır hattında yer alan 6 köye top saldırısı düzenlendi.
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kürdistan İran top saldırısı Sidekan

ERBİL (K24)

K24 muhabiri, bugün saat 11.00 sıralarında, Sidekan sınırlarında yer alan Berbizin Yaylası ile 6 köyün, İran topçusu tarafından vurulduğunu aktardı.

Saldırıların devam ettiği bölgede tedirginlik yaşanırken, saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi edinilemedi.

İran’ın 28 Eylül’de Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Doğu Kürdistan partilerine yönelik füze ve kamikaze İHA’larla düzenlediği saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

İran ordusunun sınır bölgesindeki top saldırıları ise ikinci haftasında devam ediyor.

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