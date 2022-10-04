Davutoğlu’ndan Demirtaş açıklaması: Şikayetçi değilim

HABER MERKEZİ

HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davada dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun davadaki şikayetini geri çekip çekmediği tartışma konusu olmuştu.

Halk TV'ye konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demirtaş’ın “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davayla ilgili kendisinin şikayetçi konumunda olup olmadığıyla ilgili bir soruya “Selahattin Demirtaş ile ilgili herhangi bir davanın ne şikayetçiyim, ne takipçisiyim” yanıtını verdi.

“Selahattin Demirtaş ile ilgili de ben Gelecek Partisi kurulur kurulmaz bütün davalardan çekildiğimi açıkladım” diyen Davutoğlu, şöyle devam etti:

“Bu bağlamda bütün davalardan çekildim. O dava bir hakaret davası ama benim şahsen açtığım bir dava değil, kamu davası. Kişilerin bundan çekilme yetkisi de yok, makamlara açılan dava. Buna rağmen ben 'Bu davaları takip etmeyeceğim' diye açıkladım. Avukatlarımız arasında bir iyi niyet olarak Selahattin Demirtaş'ın avukatları 'O günkü siyaset şartlarda söylenmiş bir söz' diye açıklamalarda bulunacaklardı. Bu olmadı. Olup olmaması önemli değil. Ben şikayetçi olmadım. Avukatın kamu adına vermesi gereken bir dilekçeydi, onu da söyledim 'Bundan sonra onu da vermeyeceksiniz. Herhangi bir siyasetçi ile ben dava sahibi olmak istemiyorum' dedim.

Başak Demirtaş'a hakaret edildiği zaman eşim de aradı. Bende söyledim 'Eşinizle siyasi mücadele yaptım ama sizin onurunuz Sare hanımın onuru ile eşittir. Size herhangi bir saldırı olursa o saldırıya karşı sizin evinizin önünde nöbet tutarım' dedim. Şu anda da Selahattin Demirtaş ile ilgili herhangi bir davanın ne şikayetçiyim, ne takipçisiyim.”

Demirtaş’ın son dönemdeki açıklamalarını doğru bulduğunu belirten Davutoğlu, “HDP'nin Türkiye'de gerçekten demokratik sistemin parçası olması üzerindeki vesayetlerin kalkmasıyla çok alakalı. Siyasi parti kendi içinde yürümeli. Selahattin Demirtaş'ın yaptığı açıklamayı doğru buldum. Bu terör olayına karşı tavır sergilemesi... HDP'nin Kandil'le, İmralı ile arasına net mesafe koyması lazım. Demirtaş ile olan ilişkiyi de doğru tanımlaması lazım” değerlendirmesinde bulundu.