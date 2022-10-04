Nagihan Akarsel isimli kadın Süleymaniye’de öldürüldü

SÜLEYMANİYE (K24)

Bugün sabah saatlerinde Süleymaniye’nin Bextiyari Mahallesi’nde bir kadın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Süleymaniye polisi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Öte yandan PKK’ye yakın medya, öldürülen kadının “Jineoloji Araştırma Merkezi” üyesi Nagihan Akarsel olduğunu duyurdu.

Suikast sonucu öldürüldüğü belirtilen Konya nüfusuna kayıtlı Akarsel’in, Jineoloj dergisi editörü ve Jineoloji Araştırma Merkezi üyesi bir aktivist ve akademisyen olduğuna yer verildi.