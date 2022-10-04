ENKS’li yetkili: ABD Kürtleri yakınlaştırmak için bir temsilci atadı

WASHINGTON (K24)

ENKS Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Kamuran Haco, Türkiye ve Suriye arasındaki görüşmeleri, Rojava’daki Kürtler arasındaki diyalog sürecini ve hazırlanan yeni Suriye Anayasası hakkında Washington'da K24'e konuştu.

Türkiye ile Suriye arasındaki görüşmelere ilişkin farklı yaklaşımların olduğu ifade eden Haco, bu görüşmelerin muhalefet partilerinin mülteci kartına karşı AK Parti’nin gelecek seçimler için gündeme getirdiğini duyduklarını söyledi.

ENKS’li yetkili, “Ben, sadece seçimler için değil, mülteciler sorunu, Suriye'deki genel siyasi durum, ekonomik kriz ve PYD’nin varlığı gibi nedenlerden dolayı Türkiye’nin Şam rejimiyle diyalog kurmaya çalıştığına inanıyorum” dedi.

Türkiye’nin silahlı grupları desteklemesinden dolayı Şam’la diyalog senaryolarının henüz net olmadığını söyleyen Haco, “Ayrıca Türkiye'den Suriye'ye dönecek mültecilerin akıbeti ne olacak? İki taraf arasında çok zor konular var, bu diyalog ilerlese bile uzun zaman alacak” şeklinde konuştu.

ROJAVA’DAKİ KÜRT DİYALOĞU

ENKS ile PYNK arasında askıya alınan Rojava’da Kürt diyaloğuna değinen Haco, “ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptığımız görüşmede diyalogun askıya alınmasından dolayı duyduğumuz endişeleri ve ABD'nin bu konudaki kayıtsızlığını dile getirdik. ABD tarafı da bölgeye yeni bir temsilci atadıklarını ve asıl görevlerinden birinin Kürt partilerini birbirine yakınlaştırmak olduğunu söylediler” dedi.

YENİ SURİYE ANAYASASI HAZIRLIĞI

Suriye Anayasası Hazırlık Komitesi toplantılarının sonuçlarıyla ilgili olarak Haco, şunları söyledi:

"Ben de bu komitenin üyelerinden biriyim. Şu ana kadar 8 toplantı yaptık ancak bir adım atılmış değil, çünkü anayasa yazılmadan önce siyasi anlaşmaya varılması gerekiyor. İçinde bulunduğumuz süreç, anayasanın yazılması ve siyasi anlaşmazlığı bir sorun haline getirmiş. Rejim ne anayasa yazmaya ne de yetkisini değiştirmeye yönelik herhangi bir adım atmaya hazır.”

REJİM VE MUHALEFETİN KÜRT YAKLAŞIMI

Haco, sorunların çözümü için ya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı kararının uygulanması ya da anayasanın hazırlanması için bir geçiş yönetimin oluşturulması gerektiğini belirti.

Suriye rejiminin Kürtleri Suriye’nin ana bileşeni olarak görmediğini ifade eden ENKS’li Haco, Suriye muhalefetiyle de Kürtlerin haklarına ilişkin fikir ayrılıkları yaşadıkları için herhangi bir anlaşmaya varamadıklarını söyledi.