Başbakan Mesrur Barzani Avustralya Büyükelçisi’yle ikili ilişkileri görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani ile Avustralya’nın Bağdat Büyükelçisi Paula Ganly’nin görüşmesinde Irak’ın genel durumu ve siyasi tıkanıklığın aşılması için gereken adımların yanı sıra, Kürdistan Bölgesi - Avustralya ilişkileri ele alındı.

Avustralya Büyükelçisi, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’ni desteklemeye ve ikili ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani ise başta gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve vatandaşlara hizmette dijitalleşme olmak üzere dokuzuncu hükümet kabinesinin reform süreciyle bilgi verdi.

Erbil ile Bağdat arasındaki sorunlara değinen Başbakan, sorunların anayasal çerçevede, tarafların ciddi bir katılımı ve uzlaşısıyla yapılacak bir anlaşmayla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, göçmenlerin durumu ve iklim değişikliğinin Kürdistan Bölgesi ile Irak üzerindeki olumsuz sonuçlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.