Politika

Başbakan Mesrur Barzani Avustralya Büyükelçisi’yle ikili ilişkileri görüştü

Başbakan Mesrur Barzani, Avustralya’nın Bağdat Büyükelçisi Paula Ganly ile ikili ilişkileri ele aldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Paula Ganly ve Başbakan Mesrur Barzani
Paula Ganly ve Başbakan Mesrur Barzani
kürdistan Mesrur Barzani Avustralya’nın Bağdat Büyükelçisi Paula Ganly görüşme

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani ile Avustralya’nın Bağdat Büyükelçisi Paula Ganly’nin görüşmesinde Irak’ın genel durumu ve siyasi tıkanıklığın aşılması için gereken adımların yanı sıra, Kürdistan Bölgesi - Avustralya ilişkileri ele alındı.

Avustralya Büyükelçisi, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’ni desteklemeye ve ikili ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani ise başta gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve vatandaşlara hizmette dijitalleşme olmak üzere dokuzuncu hükümet kabinesinin reform süreciyle bilgi verdi.

Erbil ile Bağdat arasındaki sorunlara değinen Başbakan, sorunların anayasal çerçevede, tarafların ciddi bir katılımı ve uzlaşısıyla yapılacak bir anlaşmayla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, göçmenlerin durumu ve iklim değişikliğinin Kürdistan Bölgesi ile Irak üzerindeki olumsuz sonuçlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv