Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'DNA testi' yanıtı: Kimliğim şerefimdir

HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin TBMM'deki grup toplantısında kendisiyle ilgili, "Kendi DNA testini yaptırırsan ölen teröristin test sonuçlarını da görmüş ve anlamış olursun" sözlerine yanıt verdi.

Kılçdaroğlu şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli demiş ki, Kılıçdaroğlu DNA testi yap diye. Güzel bir öneri, beraber yapacağız, kimin ne olduğu çıksın ortaya. Bir daha açık ve net söylüyorum. Birlikte gideceğiz, DNA testi yapacağız, bir ipucu daha vereyim, benim kim olduğumu öğrenmek istiyorsan Konya Akşehir'de gideceksin. İstanbul Müftülüğüne gideceksin arşive bakacaksın. Kim olduğumu biliyorum, benim kimliğim benim şerefimdir."

BAHEÇLİ’NİN SÖZLERİ

MHP lideri Bahçeli, Mersin'deki saldırı üzerinden Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak kullandığı şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu, Mersin'deki etkisiz hale getirilen terörist için duyanları bu kadar da olmaz dedirtecek şekilde DNA testi istedi. Kılıçdaroğlu, sen kimin yanındasın kimin yolundasın? Haber kaynakları nerede ve kimlerdir? PKK'nın telkin ve tesirine kapılmak taşıdığın sorumlulukla bağdaşmıyor. DNA testi isterken hiç mi utanmadın? Hiç mi kalbin sızlamadı. Sana tavsiyem şudur kendi DNA testini yaptırırsan, ölen teröristin test sonuçlarını görmüş ve anlamış olursun."

'BU YARALARI KAPATMAYA ANT İÇTİM'

Dün akşam sosyal medya hesabından yayınladığı ve "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz" ifadeleriyle 'başörtüsüne yasal güvence'yi de kapsayan bir kanun teklifi vereceklerini açıkladığı konuşmasını anımsatan Kılıçdaroğlu, "Dün akşam bir video yayımladım. Çok önemli bir konu hakkında halkımıza seslendim. 'Saray beni iyi dinlesin. Kadınların duygularını inançlarını istismar ettiğini yeter bugün kanun teklifimizi gazi meclisimize vereceğiz. Artık kanunu çıkaralım ve bu çağ dışı tartışma bitsin. Yüreği biten de peşimden gelsin.' Bu yaraları kapatmaya ant içtim. Omuz omuza yan yana yapacağız dostlarım" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye’yi barıştırmak istiyorum. Türkiye’de her genç istediği müziği dinlesin istiyorum. Türkiye’de her genç düşünce özgürlüğüne sahip olsun, attığı bir tweet nedeniyle karamsarlığa düşmesin istiyorum. Huzur istiyorum. Hangi inançtan hangi kimlikten olursa olsun huzur içinde yaşamak istiyoruz, bunun yolunu açmak istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün size emanet ettiği cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız. Bunun sözünü veriyorum size."