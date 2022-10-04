Duran Kalkan’dan Mersin saldırısını kınayanlara: Ukalalık yapma

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PKK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan, 26 Eylül'de Mersin’de polisevine yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili PKK’ye yakın medyaya konuştu.

Saldırıyı savunan Duran Kalkan, saldırıyı kınayan HDP ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı isim vermeden eleştirdi:

"Devrimci demokratik güçler açısından, Kürt halkı, kadınları, gençleri, yurtseverlik çizgisi, devrimci demokratik çizgi açısından da esas çizgi budur. Ölçü bu, doğru çizgi, öncü çizgi bu. Ne olacak? O zaman gücün yetiyorsa sen de öyle ol, gücün yetmiyorsa gücün yettiği kadar ama yapanlara dua et, karşı çıkma, kendi kendine konuşma, ukalalık yapma. Kimsenin ukalalık yapmaya hakkı yoktur, Kürtler ölüm kalım durumunu yaşıyor. Zap savaşı yaşandığında yönetimimiz açıkladı; bu imha, yok etme savaşı dedi. Ancak bu saldırılar kırılarak özgür yaşanabilir. O da, onu kıracak mücadeleyle olur. İşte onun en yiğitçesi Mersin'dekidir."

Kalkan ayrıca, "Herkes Mersin eylemine bakarak özeleştiri yaparak kendini sorgulamalı. Tartışılıyor zaten, hepsini takip edemiyorum ama tartışma doğru yapılmalı. Herkes için sorgulatıcı yanları var; bu bir hesap sorma eylemi çünkü. O halde herkes kendi hesabını vermeli" ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ VE HDP KINAMIŞTI

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Mersin'deki silahlı saldırıyı kınıyorum” diyerek, şunları belirtmişti.

“Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim.”

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ile Pervin Buldan imzasıyla yapılan açıklamada da saldırı HDP tarafından kınanmıştı.

Mersin Mezitli'deki polisevine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiş, 1 polis hayatını kaybetmiş, 1'i yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 PKK üyesi de hayatını kaybetmişti.