Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine yasak

HABER MERKEZİ

Muş Valiliği, kentte toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile basın açıklamalarını 12 Ekim'e kadar yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Valilik makamının uygun göreceği etkinliklerle kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği etkinlik ve toplantılar hariç, ilimiz sınırları içinde tüm toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı, protesto, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart, poster asma, el ilanı, bildiri dağıtma, meşale yakma, konferans ve benzeri tüm etkinlikler 2 Ekim saat 00.01'den 12 Ekim saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle yasaklanmıştır."