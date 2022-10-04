Babacan: HDP 6’lı masanın hiçbir noktasında yok

ANKARA (K24)

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’da bir grup gazeteciyle bir araya geldi.

Gündeme ilişkin gazetecilerin sorularına yanıt veren Babacan, 6’lı masanın ortak adayıyla ilgili şunları kaydetti:

“Yanlış anlamaya yol açıcı gelişmeler olduğunda birbirimizi telefonla arayalım. Cepten cebe görüşelim. Ortak Cumhurbaşkanı adayı konusundaki mutabakatımızı yineledik, seçim takvimi yaklaşıncaya kadar ortak aday tespitiyle ilgili bir adım atmama kararımızı tekrar teyit ettik.”

Babacan, DEVA Partisi içerisinde de kesinlikle aday isimleri üzerine konuşma yapılmasına izin vermediğini belirterek, “Belki arkadaşlar çay sohbetlerinde konuşuyor ama benim yanımda izin vermiyorum” yaklaşımını aktardı.

DEVA lideri, “Seçimden sonra alınması gerekli kararlar olabilir ama yol haritasında mutabık kalacağımız farklı seçenekler halinde işlenmiş olmalı” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Hepsi farklı senaryolara göre işlenmiş olmak zorunda. Bunun mutabakatına bugünden varmamız gerekiyor. Seçimden sonra ihtilafa yol açacak, partiler arasında tatsızlığa yol açacak hiçbir gri alanın bırakılmaması gerekiyor. İtiraz varsa bile bugünden yazılması gerekiyor. Başka türlü bir şey varsa o zaman bu altı parti niye bir arada? Yani o zaman beş olur, dört olur. Zaten dörttü. O zaman böyle sormak lazım.”

Seçim sonrasına ilişkin 8 senaryo hazırlığında bulunduklarını dile getiren Ali Babacan, şöyle konuştu:

“Ama kuşkusuz seçim meydanlarında kazanacağız ihtimalini anlatacağız. Bu senaryolar iskambil kağıdı, yazı tura gibi değil, eğer beraberce düzgün çalışırsak en iyi senaryo gerçek olacak. Bu bizim elimizde, en iyi senaryoyu gerçekleştirmek bu altı partinin elinde. Kötüsü olursa düşünüyoruz, fikirlerimiz var ama söylemek istemiyoruz. Yani biz altı parti yapamazsak, beceremezsek, arzu etmediğimiz yönde ülkede değişiklikler olur. O zaman ülkeye yazık olur, gerçekten çok yazık olur.”

HDP İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR

Seçim süreci itibariyle HDP’yle ve Üçüncü İttifak ile altılı masa ilişkisine yönelik bir soruya da yanıt veren Babacan, “HDP'nin kendi ittifakı var. Altılı Masa ile HDP’nin ortak hiçbir konusu yok. Ama altılı masada HDP'yle diyaloğu olan siyasi partiler var. Bizim de HDP'li diyaloğumuz var. Ama altılı masanın gündemi değil. Bizim ikili gündemimiz ve bugüne kadarki ya da herhangi bir. İş yani şu ana kadar karar verilmiş herhangi bir işbirliği alanı da yok” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’IN 3. KEZ ADAYLIĞI

Altı siyasi parti arasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olmasını mesele etmek gibi bir yaklaşım bulunmadığını kaydeden Babacan, “Erdoğan'ın gidişi kararını milletin vermesi çok daha sağlam bir karar. Çünkü hukuki meşruiyet diye bir kavram var. Ama bir de siyasi meşruiyet diye bir kavram var. Şimdi vatandaş gönderirse sapasağlam siyasi meşruiyeti olan bir karar olacaktır” dedi.