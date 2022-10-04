Ukrayna: Rus güçlerinin ele geçirdiği yerleşim yerlerini geri almaya devam ediyoruz

HABER MERKEZİ

Ukrayna basınında yer alan haberde, Kherson bölgesindeki Davydiv Brid, Starosillya, Novopetrivka, Dudçani yerleşim birimlerinin kontrolünün yeniden Ukrayna'ya geçtiği belirtildi.

Kharkiv bölgesinde de Bohuslavka köyünün Rus güçlerinden geri alındığı ifade edildi.

Öte yandan sosyal medyada Ukrayna güçlerinin söz konu yerleşim birimlerine girişini gösteren görüntüler yayımlandı.

UKRAYNA RUS GÜÇLERİNE KARŞI SALDIRI BAŞLATMIŞTI

Ukrayna ordusu, Kharkiv, Kherson ve Donetsk bölgelerinde Rus güçlerine karşı saldırı başlatmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, eylülden bu yana sadece Kharkiv'de 450'den fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını belirtmişti.