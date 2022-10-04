AB'den tüm akıllı telefonlara tek tip şarj şartı

HABER MERKEZİ

Avrupa Parlamentosu üyeleri, Apple Inc. gibi şirketleri Avrupa’da USB-C şarj cihazına sahip olmayan ürünlerden bu şarj cihazına uyarlanmış bir versiyonunun üretilmesini zorunlu kılmak için oy kullandı.

Yapılan oylamada 602 milletvekili oy kullanırken 13 milletvekili aleyhte ve 8 milletvekili çekimser oy kullandı.

Komisyon ile Avrupa Birliği’nin 27 ülkesi arasında Haziran ayında geçici olarak kabul edilen anlaşmanın geçerli olması için hala AB üye ülkelerinden nihai onay alması gerekiyor. Kuralların 2023 başında yazılarak kanuna dönüştürülmesi bekleniyor.

AP Baş Müzakerecisi Alex Agius Saliba, önce çok sayıda şarj cihazını ve sonrasında tek bir USB-C şarj cihazını havaya kaldırarak, “Bu şarj cihazı yığınını bununla değiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Teklif Apple’da kızgınlıkla karşılanırken bunun inovasyonu azaltacağı belirtildi. Mevcut Apple dizüstü bilgisayarlar ve iPad Pro modelleri ve birçok popüler Android akıllı telefon USB-C şarj girişlerini hali hazırda kullanıyor.

Önerilen kurallara göre 2024 sonbaharına kadar Avrupa’da satılan tüm telefon ve tabletler bu şarj girişi standardına uymak zorunda olacak. Dizüstü bilgisayarların değişimi gerçekleştirmek için daha fazla süreye sahip olacağı belirtilirken komisyonun kablosuz şarj için de standartlar belirleyeceği kaydedildi.

Söz konusu teklifi ilk olarak geçtiğimiz yıl Avrupa Komisyonu’nun gündemine gelmişti.

Komisyon Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, parlamentoya yaptığı açıklamada, bu uygulamanın çevresel atıkları azaltacağını ve tüketicilere her cihaz için farklı bir şarj cihazı satın almak zorunda kalmayacakları için yılda yaklaşık 250 milyon euro (247 milyon dolar) tasarruf sağlamayı hedeflediğini söyledi.

“Ortak şarj cihazı Avrupalıların hayatını kolaylaştıracak” diyen Vestager, “Artık çekmecelerde yığılan eski şarj cihazları olmayacak bu da Avrupa vatandaşları için maliyetleri azaltacak” ifadelerini kullandı.