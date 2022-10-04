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İngiltere Başbakanı Liz Truss, dün katıldığı bir parti konferansı etkinliğinde, "Büyük bir Siyonistim, İsrail'in büyük bir destekçisiyim ve İngiltere-İsrail arasındaki ilişkiyi güçlendirebileceğimizi biliyorum" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın, lideri olduğu iktidardaki Muhafazakar Parti'nin Birmingham şehrinde düzenlenen parti konferansı kapsamında İsrail'in Muhafazakar Dostları (CFI) adlı grubun etkinliğine katılarak konuşma yaptığı görüldü.

İngiltere'nin başbakanı olarak ilk kez CFI'nın programına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Truss, "Bildiğiniz üzere ben büyük bir Siyonistim, İsrail'in büyük bir destekçisiyim ve İngiltere-İsrail arasındaki ilişkiyi güçlendirebileceğimizi biliyorum" diye konuştu.

Etkinliğe katılan İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Başbakan (Truss), gururlu bir Siyonist olduğunuzu söylediğiniz ve İsrail’le bu kadar iyi bir arkadaş olduğunuz için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, Truss'ın, ülkesinin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya olumlu baktığını belirtmişti.

İngiltere'nin İsrail nezdindeki büyükelçiliği Tel Aviv'de, Filistinlilerle ilişkilerden sorumlu başkonsolosluğu da Doğu Kudüs'te bulunuyor.

Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu, İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgalinin meşruiyetini tanımadıkları için büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımaktan kaçınıyor. Ancak ABD, 2018'de Donald Trump'ın başkanlığı döneminde, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımıştı. ABD'yi, Honduras, Guatemala ve Kosova izlemişti.